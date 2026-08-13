ARB Inferiores – F6: Buenos partidos de las chicas aurinegras

Los planteles de Divisiones Inferiores de básquet de Libertad se enfrentaron a sus pares de Ben Hur, en el marco de la Sexta Fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet.

Las chicas tuvieron una jornada ideal. Ganaron con autoridad todos los partidos y continúan creciendo en una temporada llena de éxitos y evolución. Esto se refleja en que, hasta el momento, Juveniles, Cadetas y Mini son punteras e invictas.

A continuación, compartimos todos los resultados:

Infantiles:

Libertad 92 vs. Ben Hur 10.

Cadetes:

Libertad 57 vs. Ben Hur 40.

Juveniles:

Libertad 49 vs. Ben Hur 34.