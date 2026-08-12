Sunchales del Pasado – 06: Virutas vs. Chicharrones

Semana del 24 de junio al 1 de julio de 1917

Asaltos a la prensa

En la semana que se hace crónica, el semanario local “Sunchales” y el Liberal de Rafaela, destacaban en sus columnas sendos artículos, condenando el asalto de que había sido víctima el diario “Crítica” de la ciudad de Tucumán, por un grupo de exaltados, partidarios políticos del gobierno de aquella provincia, opositores a las tendencias y críticas del mencionado órgano.

Entonces: como ahora se viene hablando, se hablaba del respeto que debe merecer la prensa, cualquiera sea su caracter o modalidad política porque la libertad de pensamiento está asegurada por la Constitución.

El pasionismo partidario o la ideología unilateral de una masa ciudadana ha dado siempre origen a asaltos, destrucción de máquinas e incendio de locales de diarios, revistas o folletines y en épocas históricas pasadas, la guerra de exterminio y muerte porque la palabra escrita no ha sido del agrado del núcleo de personas que gobernaban o porque la prensa considerada opositora, minaba los cimientos de una plutocracia o simplemente porque ponía en descubierto ciertos manejos administrativos, poco edificantes.

En los actuales momentos se discute bastante sobre la libertad de imprenta y la inmunidad de que se pretende gozar, la confunden muchos periodistas, con la impunidad, cosa que, conduce a la licencia.

Comisión pro Fiestas Julias

De la comisión de vecinos designada la semana pasada, renunciaron a su cargo, los Sres. Américo Ferrero, Dr. Luis Volpe y Francisco Díaz. Fueron sustituidos por los Sres. Ramón Visconti, Federico Depetris y Remigio Correa.

Esta comisión incluyó en el programa de festejos, el reparto de ropa y alimento a los pobres.

Un periodista de la época se despachó con este elogio a la comisión: “Digna de encomio es por cierto, la acción filantrópica que se propone realizar la comisión pro Fiestas Julias, tratando de aliviar la situación de la gente necesitada del pueblo.

Aquí me permito hacer dos comentarios: 1.0: No es obra filantrópica dar ropa, calzado y comida a los pobres, con dinero ajeno (sea del estado, de contribuciones o producto de colectas). La filantropía consiste en desprenderse de lo que es suyo para dárselo a los demás. Lo mismo la caridad.

2.0: Cuando se reparte víveres o ropa a los pobres, debe entenderse que es para decirles: “Si le damos a Vd. esto, es para que sus hijos no tengan necesidad de pedirlo mañana”.

Ayudar si, pero con fines educativos, como lo hacen las escuelas: enseñar a coser a las niñas para que cuando madres, no tengan que mendigar ropa para sus hijos; alimentar, vestir, instruir y darle un oficio al escolar pobre para que mañana sus hijos, no tengan necesidad de ir a los repartos de ropa y víveres.

Cuadro filodramático

Existía un cuadro filodramático denominado “Sunchales2, cuyos directores artísticos eran los Sres. Arturo Cazzulo y Mariano Gil. Se ensayaban las obras. “Los amores contrariados” y “Walquiria”.

Fútbol

El domingo 10 de junio, jugó el Club Libertad, contra San Cristóbal. Vencieron los locales por 3 tantos a cero.

Para el primer domingo de julio se proyectaba la realización de un match en la cancha del Libertad, de dos cuadros que tuvieron su resonancia: Viruta y Chicharrón.

Los Virutas eran: Felipe Marquínez, Fernando Guerín, Américo Marchini, Carlos Ramella, Juan Maccario, Osvaldo Bagnarol, Enrique Cagliero, Arturo Cazzulo, G. Galoppo, Josué Gollán Gálvez y Aragundi.

Los Chicharrones: A. Moretto, Américo Ferrero, Angel Carabelli, Carlos De Césaris, Enrique Visconti, A. Ortiz, Esteban Actis, Ismael Peralta, Alfredo Marchini, José Lombardo y Sebastián Valfré.