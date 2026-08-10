AMB – F2: Libertad no pudo con El Tala

Anoche, por la Segunda Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense de Básquet, El Tala de San Francisco se impuso sobre Libertad por 83 a 72.

En el plantel aurinegro se destacaron Lucas Alemani con 20 puntos y Valentín Boscacci con 16. El encuentro fue parejo. De hecho, el complemento fue 39-38 para Libertad.

El local hizo todo el daño durante el segundo período, que acabó 27 a 17 para los cordobeses, quienes posteriormente supieron mantener la ventaja.

En la Tercera Fecha, los aurinegros intentarán recuperarse de un arranque adverso en cuanto a los resultados. Será cuando reciban a otro duro rival como lo es Unión de San Guillermo.

Síntesis

El Tala (83): Solari 5, Spolador 2, Battistino 12, Mare 24 y Olocco 20 (FI) Garetto 3, T. De La Rúa 8, Tellerina 6, Blengini 3, Amali 0 y Juárez 0. DT. Ramiro Ortíz.

Libertad (72): Peterlín 7, Paira 5, Reynoso 9, Boscacci 16 y Armando 8 (FI) Fernández 0, L. Alemani 20, Cesari 2, Fraire 0, M. Alemani 5 y Fernández 0. DT. Juan Krogslund.

Parciales: 18-16, 45-33 y 65-53.