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AMB – F2: Libertad no pudo con El Tala

Por Redacción SH
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Anoche, por la Segunda Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense de Básquet, El Tala de San Francisco se impuso sobre Libertad por 83 a 72.

En el plantel aurinegro se destacaron Lucas Alemani con 20 puntos y Valentín Boscacci con 16. El encuentro fue parejo. De hecho, el complemento fue 39-38 para Libertad.

El local hizo todo el daño durante el segundo período, que acabó 27 a 17 para los cordobeses, quienes posteriormente supieron mantener la ventaja.

En la Tercera Fecha, los aurinegros intentarán recuperarse de un arranque adverso en cuanto a los resultados. Será cuando reciban a otro duro rival como lo es Unión de San Guillermo.

Síntesis

El Tala (83): Solari 5, Spolador 2, Battistino 12, Mare 24 y Olocco 20 (FI) Garetto 3, T. De La Rúa 8, Tellerina 6, Blengini 3, Amali 0 y Juárez 0. DT. Ramiro Ortíz.

Libertad (72): Peterlín 7, Paira 5, Reynoso 9, Boscacci 16 y Armando 8 (FI) Fernández 0, L. Alemani 20, Cesari 2, Fraire 0, M. Alemani 5 y Fernández 0. DT. Juan Krogslund.

Parciales: 18-16, 45-33 y 65-53.

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