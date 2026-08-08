LRF Senior – F6: Libertad, repitió campeonato

En un año de ensueño, el fútbol Senior del Deportivo Libertad volvió a gritar campeón en el torneo que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol.

De esta manera, repitió el logro conseguido en el Apertura, ahora quedándose con el Clausura y clasificando de manera directa a las Semifinales del Torneo Absoluto (en los próximos días se conocerá el cronograma de partidos, luego de la reclasificación que debe hacerse y de jugarse los cruces de Cuartos de Final).

Sin lugar a dudas que el compromiso demostrado por el cuerpo técnico, jugadores y colaboradores, ha estado a la altura de las circunstancias, logrando en esta primera experiencia todo lo que se había pensado y proyectado como principal objetivo, que fue el participar pero agregándole además el buen andar y los resultados que van marcando el día a día.

Los resultados de hoy:

En el «Dr. Plácido Tita», se vivió una tarde fresca pero cargada de goles puesto que a primer turno, jugaron los escoltas y Bochófilo se impuso por lo que, en ese ratito, era el virtual campeón. Claro, después jugaron para cumplir Hersilia y Sportivo Norte para que Libertad hiciera las veces de local con la obligación de buscar el resultado que le permitiera recuperar la punta por última vez.

No solamente se pudo lograr este objetivo sino que fue con goleada incluida: