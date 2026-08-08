Día del Tirador Deportivo

Campeones de Tiro al Blanco. Fotografía enviada como recuerdo al Sr. Américo Maccario, con motivo del excelente triunfo obtenido el día 7 de noviembre de 1934.

A lo largo de los primeros años de vida de nuestra recién conformada Sunchales, una de las prácticas deportivas más sostenidas fue la del tiro al blanco. La procedencia de los inmigrantes permitía que repliquen en estas tierras actividades que les eran totalmente conocidas.

Es así que, a la par del primer club local -el Deportivo Libertad- surgido en mayo de 2010, apenas unos meses más tarde -el 18 de setiembre de 1811- comenzó la historia del Tiro Federal de Sunchales. La entidad proclamaba que «aquí se aprende a defender la patria» y quienes concurrían así lo sentían, a la par que tomaban parte de diferentes certámenes deportivos.

La fecha -8 de agosto- recuerda el nacimiento del Teniente General Pablo Richieri (1859), quien impulsó la creación de sociedades de tiro y modernizó la práctica de esta disciplina en el país.

A lo largo de la historia de la entidad, se van encontrando varios apellidos ilustres. Las paredes testimonian a través de placas evocativas y los trofeos resguardados lo ratifican, que desde aquí se lograron importantes campeonatos. La trascendencia nacional fue sostenida con la llegada de otras disciplinas y las representaciones en el ámbito deportivo continúan permitiendo que el nombre de la ciudad siga presente en distintos ámbitos.

Sin lugar a dudas, las armas largas fueron las que generaron más satisfacciones deportivas, al ser las más difundidas en cuanto a su uso y disciplinas. En este sentido, uno de los más repetidos es el apellido Sala, quien generó logros importantes, siendo reemplazado luego por Balderrama, quien se encarga en la actualidad de sostener la presencia deportiva competitiva, acumulando medallas y campeonatos en distintas categorías.