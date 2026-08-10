LRF – F3: Buena victoria aurinegra ante Sportivo

En el marco de la Tercera Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, el Cañonero realizó una buena incursión a tierras rafaelinas, Libertad se impuso por 2 a 1 en Sportivo Norte, sumando un buen triunfo que le permite sostener un buen arranque entre los elencos protagonistas en el lote de los escoltas.

Los dirigidos por Aníbal Roldán se repusieron de un comienzo adverso. De hecho, a los dos minutos, Sportivo Norte estaba 1 a 0 a través de Juan Espíndola.

No obstante llegó la recuperación de Libertad. Fernando Maidana niveló rápido y promediando el complemento, dio el zarpazo. En el minuto 22 Marcos Quiroga estampó el 2 a 1 que quebró la resistencia del «Negro».

Para entonces, el local ya estaba con 10 hombres por la expulsión de Fernando Ludueña. En División Reserva la victoria fue 1 a 0.