La Epe anticipa corte de energía para mañana domingo

La Agencia Sunchales de la Empresa Provincial de la Energía informa que realizará mantenimiento en línea aérea de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo 9 de agosto, en el horario y zonas que a continuación se detallan:
Horario:
- De: 7.30 a 12 horas.
Sector:
- Norte: Ruta 280S.
- Sur: Av. Irigoyen.
- Este: Montalbetti.
- Oeste: Ruta Nacional N° 34.
Sector:
- Barrio Villa Amanda.
Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial
Importante:
- La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
- Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo