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Bochas: El Cicles concluyó su torneo de Tríos

Por Redacción SH
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Luego de las Finales que se desarrollaron anoche, se definieron las posiciones finales del Torneo de Bochas de Tríos que organizó el Sunchales Cicles Club.

A continuación, repasamos las principales posiciones:

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