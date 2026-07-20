La escuelita de fútbol del Cicles vuelve a ser blanco de los delincuentes

Nuevamente, la escuelita de fútbol del Sunchales Cicles Club vuelve a ser blanco de robo. En una situación que se reitera periódicamente, ahora trascendió que en las últimas horas, luego de forzar la protección de una de las ventanas, desconocidos ingresaron al lugar y sustrajeron dos garrafas y mercancía que se encontraba almacenada en el freezer.

El suceso impacta de lleno en quienes día a día se esfuerzan para poder ofrecer las mejores condiciones e infraestructura para poner a disposición de los chicos que allí concurren en busca de un espacio de contención y desarrollo.

En pocos meses, este sitio ha sido afectado varias veces por situaciones similares, impactando en quienes hacen el esfuerzo de cada jornada.