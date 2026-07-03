Luego de un operativo policial detuvieron a un hombre por robo en un vivero y hurto en un supermercado

Personal policial local detuvo a un hombre acusado de estar involucrado en el robo a un vivero (sobre avenida Belgrano) y en un hurto a un supermercado, luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de seguimiento.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría Nº 3, tras un hecho de robo por escalonamiento en un vivero de la ciudad.

A partir de imágenes fílmicas, los investigadores lograron identificar al presunto autor. Con esa información, se realizó una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Suipacha al 800, donde se secuestró indumentaria presuntamente utilizada en el hecho. No obstante, en el lugar no se hallaron elementos sustraídos del vivero.

La investigación continuó con la intervención del Comando Radioeléctrico, que logró ubicar al sospechoso en la vía pública y concretar su aprehensión, además del secuestro de una bicicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho.

Durante el procedimiento, se estableció que el individuo llevaba una mochila con mercadería de dudosa procedencia. Según fuentes del caso, el propio detenido habría indicado que parte de esos elementos habrían sido sustraídos de un supermercado ubicado en calle Alem y Santa Fe.

Finalmente, el fiscal de turno ordenó la detención por robo calificado por escalamiento y su traslado a la Alcaidía de Rafaela, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.