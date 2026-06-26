Detienen a joven tras varios intentos de ingreso a domicilios

Un joven de 19 años fue detenido tras intentar forzar la entrada de una vivienda en barrio Sur, sector Lomas del Sur. Si bien en este hecho no pudo lograr su cometido, se alzó con un par de botines.

Luego, otra vecina denunció que sufrió un hecho similar en una ventana que también resultó dañada en busca de acceso.

Finalmente, una tercera víctima, manifestó el robo de botines que estaban en el pasillo de su domicilio.

Tras observar material fílmico, el personal policial pudo reconocer a este joven, quien contaría con antecedentes delictivos. Minutos más tarde, se lo pudo ubicar y aprehender, poniéndolo a disposición del Fiscal en turno.