Tren embistió a automóvil, no hubo lesionados

El siniestro se produjo alrededor de la 21, cuando un tren de cargas embistió a un vehículo en el cual se movilizaban dos femeninas. Afortunadamente, más allá de la espectacularidad del accidente, solo se deben lamentar daños materiales, puesto que las dos personas se encontraban sin lesiones.

La labor de los bomberos se centró principalmente en poder mover el vehículo para despejar las vías, algo que se pudo hacer con esfuerzo.

Todo ocurrió en el cruce que se ubica en calle Richiger, frente a la cooperativa láctea SanCor, por lo que durante el tiempo de trabajo, dicho sector estuvo vedado al tránsito vehicular.

Minutos antes de las 22, ya el tren pudo retomar su recorrido hacia el sur.