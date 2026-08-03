Intentó robar pero los dueños de casa lo encontraron en la vivienda

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la jornada de ayer en nuestra ciudad, cuando un delincuente fue sorprendido en el interior de una vivienda mientras intentaba hacerse de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Precisamente los propietarios del domicilio fueron quienes lo detectaron, reduciéndolo y dando parte al Comando Radioeléctrico, que llegó tras el alerta de esta aprehensión civil.

Luego de las actuaciones de rigor y tras haber recuperado los elementos, se dio intervención al Fiscal Guillermo Puig, quien dispuso la detención comunicada del imputado mientras se prosigue con las actuaciones del caso.