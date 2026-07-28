Joven fue asaltado en la vía pública con un arma de fuego

En las últimas horas trascendió que un joven habría denunciado el haber sido asaltado en la vía pública por parte de un sujeto que habría sido debidamente identificado y que le arrebató su teléfono celular de las manos. Al intentar recuperarlo, el malviviente le habría mostrado un arma de fuego y lo amenazó (aunque no se habrían podido establecer detalles específicos sobre el tipo de arma por la oscuridad reinante).

Esto hizo que la víctima se retirara del lugar como forma de resguardar su integridad física.

El caso quedó en manos del fiscal en turno, el Dr. Juan Puig, quien ordenó de inmediato un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones.