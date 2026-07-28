Bomberos evocaron sus seis décadas de vida

Mediante un acto cargado de emoción y gratitud, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad celebró sus seis décadas de vida. La caravana de unidades con las sirenas encendidas, recorriendo las calles de la ciudad, fueron el punto final para una jornada que tuvo al presente, pasado y futuro como protagonista.

Hablar acerca de esta institución obliga a referir de forma ineludible a aquellos momentos complejos de la ciudad, en donde la tragedia dijo presente… pero es ahí donde surge la figura de estos entusiastas sunchalenses que desde el inicio mismo dejaron todo de lado para enfocarse en un solo objetivo: ayudar a quien lo necesita.

Uno de los momentos de mayor emotividad fue cuando, mediante la participación de quienes integraron el primer Cuerpo Activo y la primera Comisión Directiva, junto a los actuales miembros, produjeron el descubrimiento de dos placas que serán colocadas en los salones y que permitirán a quienes se encuentren allí, que conozcan a aquellos que desde 1966 dieron parte de su vida a sostener esta institución.

Así se expresaron: Jorge Rotanio, Presidente de la Comisión Directiva y Pablo Pinotti, Intendente de la ciudad.

También ofrecieron su discurso Adrián Cravero, Jefe del Cuerpo Activo y Noelia Triverio, una de sus integrantes: