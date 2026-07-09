Pinotti: «No es un 9 de Julio más»

En el marco del Acto Oficial por un nuevo aniversario del 9 de Julio, desarrollado en plaza «D´Antoni» del barrio 9 de Julio, el Intendente Pablo Pinotti ensayó un encendido discurso para referirse a esta fecha especial. En el mismo no solamente evocó parte de la historia nacional sino que también incluyó una referencia a la situación que atraviesan los trabajadores de SanCor en estos momentos.

«Cada 9 de Julio no es uno más, es importante en nuestro corazón, nuestra historia y nuestro presente», comenzó diciendo.

«Diez días después se agregó una frase decisiva: y de toda otra dominación extranjera», la cual definió como una resolución política profunda, que nos paraba frente a todo poder de sometimiento externo, a cualquier forma de sometimiento. «Vale preguntarnos con respeto pero con firmeza: ¿cuántos gobernantes se olvidaron de esa parte?, ¿cuántas veces se confundió gobernar con obedecer intereses externos?», prosiguió.

«Cuando hablamos de independencia no hablamos solamente de romper cadenas externas, hablamos de terminar con los privilegios de una Argentina centralizada, que muchas veces sigue pensando el país desde Buenos Aires, mirando el país como si fuera una periferia. A 210 años de aquella declaración, el Federalismo sigue siendo una deuda pendiente. Lo vemos cuando reclamamos recursos que nos corresponden… en cada ruta que falta, en cada servicio que se demora, en cada decisión cotidiana que se toma lejos de nuestra comunidad», siguió.

En otro tramo, también tuvo una mirada especial hacia lo local: «Mi párrafo especial a los trabajadores de SanCor que la están pasando mal. No nos olvidemos que son nuestros vecinos, nuestros hermanos y que necesitan una mano de nosotros».

Luego llegaría el turno del descubrimiento de una placa alusiva en el busto de Francisco Narciso Laprida, mientras vecinos, agrupaciones gauchas y público presente junto a los abanderados seguían de cerca el desarrollo de las actividades organizadas.