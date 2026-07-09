ARB F – F3: Libertad ganó y estiró su invicto

Por la Tercera Fecha del Torneo Clausura de Primera División Femenino, las chicas de Libertad volvieron a ganar de forma contundente. En esta ocasión, se impuso 64 a 22 sobre Sportivo Ben Hur en Rafaela.

Las Tigresas no tuvieron reparos ante su rival y dominaron de principio a fin. Los parciales fueron 18-1, 29-6 y 50-9, siempre en favor del aurinegro que tuvo a Sofía Rosso como goleadora con 14 puntos.

Con el triunfo, Libertad se mantiene en lo más alto del torneo con un récord de 3-0. Por su parte, las Lobas aún no han ganado en lo que va de competencia.

La próxima Fecha, Ben Hur viajará a San Cristóbal para medirse ante Racing LTC y Libertad volverá a Rafaela donde se verá las caras con Sportivo Norte.

Síntesis

Ben Hur (22): Sofía Hoffmann 6, Fiorella Bianchi 1, Agostina Galliani 0, Valentina Benítez 0, Sofía Fernández 7 (fi), Isabel Bulacio 0, Karen Rodrígues Copque 2, Sofía Bernasconi 0, Faustina Turchetti 0, Candela Arguello 0, Emilia Tassoni 2, Catalina Farías 4. DT: C. Losano.

Libertad (64): Celeste Molina 6, Lucila Foglia 9, Mariana Ronco 7, Catalina Fessia 10, Sofía Rosso 14 (fi), Lucía Spertino 4, Pilar Benizio 2, Juliana Tosello 2, Emma Porta 0, Martina Andrek 2, Liz Cepeda 8. DT: N. Schierano.

Parciales: 01-18 / 06-29 y 09-50.

Árbitros: Mario Buffa y Fernando Capolungo.