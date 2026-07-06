ARB Formativas – F5: Actividad para los peques de Unión

En el marco de una nueva Fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet, las categorías formativas de Unión se midieron con elencos de Rafaela. En el caso de Unión Verde, visitaron a 9 de Julio, mientras que Unión Blanco recibió a Peñarol.

La jornada comenzó con la categoría U9 – Premini, participando de partidos formativos en 9 de Julio, sumando minutos de juego, experiencias y nuevos aprendizajes. Luego fue el turno de los partidos competitivos, con los siguientes resultados:

9 de Julio de Rafaela vs. Unión Verde

U12 – Mini Mixto

9 de Julio 40 vs. Unión 53.

U13 – Infantiles

9 de Julio 63 vs. Unión 74.

U15 – Cadetes

9 de Julio 52 vs. Unión 41.

U17 – Juveniles

9 de Julio 79 vs. Unión 32.

U21 – Liga Próximo

9 de Julio 76 vs. Unión 61.

Unión Blanco vs. Peñarol de Rafaela

U11 – Mini

Unión 107 vs. Peñarol 18.

U13 – Infantiles

Unión 61 vs. Peñarol 13.

Para cerrar el día, por la tarde los chicos de U9 también participaron en Sunchales de encuentros amistosos junto a Libertad y Regatas de Corrientes, compartiendo más básquet, convivencia y experiencias.