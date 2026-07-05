Amazonas del club Hípico destacadas en Esperanza

(Por: Prensa Hípico Sunchales) – El Club Hípico Sunchales participó el pasado fin de semana de una nueva competencia ecuestre desarrollada en la ciudad de Esperanza, donde más de 200 binomios formaron parte de las distintas pruebas.

Las representantes de la institución sunchalense consiguieron muy buenos resultados en sus respectivas categorías, dejando en alto el nombre del club.

Los resultados fueron los siguientes:

Juana Mendoza, junto a Cacao: 5º puesto en la categoría de 60 centímetros.

Juana Saccone, con Chocolate: 1º puesto en 70 centímetros.

Carolina Druetto, montando a HS Apolo: 1º puesto en 80 centímetros.

Ana Sol Druetto, con Sirena: 1º puesto en la categoría de 1 metro.

Desde el Club Hípico Sunchales, cuyo predio se encuentra ubicado sobre la Ruta Provincial 280-S, expresaron un especial agradecimiento a las familias de las amazonas y jinetes, así como también a las empresas que acompañan y respaldan el crecimiento de esta disciplina deportiva.

Además, informaron que ya comenzaron los preparativos para el próximo 8 de agosto, fecha en la que el club será anfitrión de una nueva jornada correspondiente al Torneo Anual Oficial, recibiendo a competidores de toda la región.