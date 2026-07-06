Concejo: Reconocieron el libro «Cooperativas Escolares y Parques Viales: construyendo cultura de Paz»

(Por: Prensa Concejo) – El Concejo Municipal de Sunchales declaró de Interés Social y Educativo la presentación del libro “Cooperativas Escolares y Parques Viales: construyendo cultura de Paz”, trabajo realizado por Liliana Peretti y Alicia Torassa.

La actividad se desarrolló en el Espacio de Diálogo Interreligioso, donde los ediles Juan Ignacio Astor y José Delmastro estuvieron presentes y procedieron a la entrega del reconocimiento aprobado.

Las autoras, quienes forman parte de la Casa de la Pax Cultura, destacaron el valor de los parques viales y la educación cooperativa como espacios de aprendizajes claves. Desde una perspectiva pedagógica abordaron este camino para construir una cultura de convivencia.

En cuanto a los argumentos de la Declaración aprobada, el concejal Astor eligió palabras de una de las autoras del libro: “Es desde las cooperativas escolares y en los parques viales donde los aprendizajes se transforman en significativos para transferirse y aplicarse en la casa, en el barrio, en el club, con el firme propósito de ir construyendo ciudades más pacíficas y cordiales. Es un libro de lectura rápida que busca que cada lector reflexione, con una mirada introspectiva, sobre su conducta en la sociedad desde su rol como ciudadano, docente, estudiante, familia.”

Es importante destacar también que la Casa de la Pax Cultura es una asociación civil que tiene filial en Sunchales y trabaja coordinadamente en muchas actividades con el Espacio de Diálogo Interreligioso.

“Trabajar por la paz parece algo ajeno al día a día de nuestra ciudad, pero luego de participar de muchas de sus jornadas, por ejemplo, el taller de escucha activa que se desarrolló el mes pasado, uno se convence de lo contrario. Sus acciones son necesarias porque promueven y construyen convivencia, la paz es siempre condición necesaria para la prosperidad. Saber abordar un conflicto, lograr soluciones a través de diálogos productivos, saber mediar, saber convivir con tus vecinos, es imprescindible para la vida en comunidad”, expresó el edil a cargo de la fundamentación.