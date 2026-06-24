Concejo: Breve Sesión Ordinaria

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el jueves 25 de junio, desde las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota Particular

Autoría: Facundo Marengo.

Asunto: Pone en conocimiento irregularidades en concursos de cargos y adjunta recurso administrativo.

Orden del día

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Dispone el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1 de julio de 2026.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Dispone la realización del proyecto «Recambio de Alumbrado Público Etapa 5» y crea una contribución por mejoras destinada a la financiación parcial de la obra.