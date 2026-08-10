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ARB F – Formativas F6: Libertad y una jornada ideal ante Ben Hur

Por Redacción SH
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En el marco de la Sexta Fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet, los planteles de Divisiones Inferiores de Libertad se enfrentaron a sus pares de la BH, logrando darle forma a una jornada ideal.

Ganaron con autoridad todos los partidos y continúan creciendo en una temporada llena de éxitos y evolución. Por lo pronto, Juveniles, Cadetas y Mini son punteras e invictas.

Estos fueron los resultados:

Infantiles:
Libertad 92 vs. Ben Hur 10.

Cadetes:
Libertad 57 vs. Ben Hur 40.

Juveniles:
Libertad 49 vs. Ben Hur 34.

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