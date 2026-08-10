ARB F – Formativas F6: Libertad y una jornada ideal ante Ben Hur

En el marco de la Sexta Fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet, los planteles de Divisiones Inferiores de Libertad se enfrentaron a sus pares de la BH, logrando darle forma a una jornada ideal.
Ganaron con autoridad todos los partidos y continúan creciendo en una temporada llena de éxitos y evolución. Por lo pronto, Juveniles, Cadetas y Mini son punteras e invictas.
Estos fueron los resultados:
Infantiles:
Libertad 92 vs. Ben Hur 10.
Cadetes:
Libertad 57 vs. Ben Hur 40.
Juveniles:
Libertad 49 vs. Ben Hur 34.