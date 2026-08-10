Midgets del Litoral: Emanuel Martino, de la pasión de niño a la gloria

(Por: Gustavo Wytrzes) – El joven piloto de Sunchales, Emanuel Martino, vivió en la tarde del 9 de agosto de 2026 uno de esos momentos que quedarán para siempre en su historia deportiva: consiguió su primer triunfo en el Midgets del Litoral.

Su pasión por el “derrape controlado” nació prácticamente desde que era un niño. Con apenas 5 o 6 años ya concurría a las carreras junto a su tío Leonel. Existen fotografías que lo muestran al lado del coche que su tío preparaba para el destacado piloto Rogelio Mitri, siendo Emanuel, por aquellos tiempos, casi una mascota del equipo.

Con el paso de los años, y de la mano de Oscar Giraudo, tuvo la posibilidad de debutar en el Midgets como piloto invitado. Aquella experiencia fue el comienzo de un camino que lo llevaría a convertirse en protagonista de la categoría.

Después llegó el momento de tener su propia máquina y comenzar a competir regularmente. Su debut se produjo el 17 de febrero de 2024 y, desde entonces, ha disputado alrededor de 30 carreras.

En la temporada pasada estuvo muy cerca de alcanzar la victoria. Incluso llegó a ganar en pista, pero un recargo por una largada le impidió festejar el triunfo.

La revancha llegó ayer.

Partiendo desde la segunda fila, Emanuel no tuvo atenuantes. Se abrió camino entre sus rivales, avanzó con decisión, tomó la punta y, una vez adelante, no la soltó hasta recibir la bandera a cuadros.

El festejo fue merecido. Detrás de esa victoria hay años de pasión, aprendizaje, sacrificio y una historia que comenzó cuando apenas era un niño mirando carreras junto a su tío.

Con este triunfo, Emanuel ingresó al selecto grupo de pilotos que lograron ganar en el Midgets del Litoral, convirtiéndose en el volante Nº 87 en alcanzar ese privilegio.

¡Felicitaciones, Emanuel! Y también un enorme reconocimiento para todos quienes lo acompañan, trabajan a su lado y fueron parte de este inolvidable camino hacia la victoria.