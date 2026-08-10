ARB F – F6: Unión no pudo con Racing ante su gente

En uno de los encuentros que completaban la Sexta Fecha del Torneo Clausura de Primera División de la rama femenina, Racing LTC de San Cristóbal sorprendió al derrotar a Unión de Sunchales en condición de visitante por 59-50.

Las chicas del norte santafesino se apoyaron en el goleo de Maira Perren y Valeria Pierantoni, goleadoras de la noche con 19 puntos cada una. En el conjunto local, Belén Scándalo fue lo más sobresaliente con 18.

La Próxima Fecha, Unión visitará a Independiente de Ataliva y Racing LTC volverá a viajar para enfrentar a Alma Juniors en Esperanza.

Síntesis

Unión (50): Fernanda Villarruel 6, Sofía Ramos 0, Belén Scándalo 18, Carola Ghiberto 0, Josefina Marengo 10 (fi), Emma Milanesio 0, Kiara Ferreyra 4, Emilia Scarafía 0, Milagros Vega 12. DT: A. Loro.

Racing LTC (59): Sofía Noé 6, Agustina Vázquez 5, Maira Perren 19, Agostina Pinardelli 6, Valeria Pierantoni 19 (fi), Inés Valdi 4, Sol Lagger 0. DT: D. Racca.

Parciales: 14-20 / 18-34 y 33-47.

Árbitros: Ariel Aicardi y Mario Buffa.