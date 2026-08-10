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ARB F – F6: Unión no pudo con Racing ante su gente

Por Redacción SH
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En uno de los encuentros que completaban la Sexta Fecha del Torneo Clausura de Primera División de la rama femenina, Racing LTC de San Cristóbal sorprendió al derrotar a Unión de Sunchales en condición de visitante por 59-50.

Las chicas del norte santafesino se apoyaron en el goleo de Maira Perren y Valeria Pierantoni, goleadoras de la noche con 19 puntos cada una. En el conjunto local, Belén Scándalo fue lo más sobresaliente con 18.

La Próxima Fecha, Unión visitará a Independiente de Ataliva y Racing LTC volverá a viajar para enfrentar a Alma Juniors en Esperanza.

Síntesis

Unión (50): Fernanda Villarruel 6, Sofía Ramos 0, Belén Scándalo 18, Carola Ghiberto 0, Josefina Marengo 10 (fi), Emma Milanesio 0, Kiara Ferreyra 4, Emilia Scarafía 0, Milagros Vega 12. DT: A. Loro.

Racing LTC (59): Sofía Noé 6, Agustina Vázquez 5, Maira Perren 19, Agostina Pinardelli 6, Valeria Pierantoni 19 (fi), Inés Valdi 4, Sol Lagger 0. DT: D. Racca.

Parciales: 14-20 / 18-34 y 33-47.
Árbitros: Ariel Aicardi y Mario Buffa.

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