Concejo: Un recinto vacío pero cargado de repercusiones

En la mañana de hoy, el Concejo Deliberante se preparó para sesionar aunque llamativamente no pudo hacerlo. La situación de que se levante una sesión por falta de quorum es sin lugar a dudas histórica y deja en evidencia el quiebre que existe puertas adentro entre los diferentes bloques que lo conforman.

La ausencia anticipada del Presidente transformó la sesión en un juego de ajedrez. Con temas candentes en Comisión, se armó el Orden del Día y se notificó que hoy se sesionaría, aunque asistieron solamente los tres representantes del oficialismo. El bloque de La Libertad Avanza optó por no concurrir, generando un vacío histórico que quedará reflejado en Actas y medios para la posteridad.

A partir de allí se generaron publicaciones y videos, contenido que unos y otros espacios difundieron por redes sociales reflejando posturas, argumentos y pareceres… tal como hubieran podido hacer antes, en el recinto. Con seguridad, a sabiendas del regreso de Cattaneo, la semana venidera se podría repetir el temario a abordar, aunque todo se resolvería de antemano.

Así como hoy hubiera sido «beneficioso» para el Gobierno local, la misma situación revertida se hubiera dado la semana previa o se generaría la posterior. En dicho contexto, los ausentes no tendrían motivos para esquivar el tratamiento, sabiéndose ganadores de la votación.

En el mientras tanto, esperando por resoluciones, queda el vecino.

Durante muchos años, Sunchales fue reconocida por tener un Cuerpo Deliberativo en el cual la amplísima mayoría de iniciativas se sancionaba por unanimidad. Esto no quería decir que no hubiera diferencias ni faltaran el debate o los enojos, aunque todo se resolvía en las labores en Comisión y luego, en la Sala, se exponían argumentos disidentes, duros pero siempre priorizando el bien común… Ahora, el contexto es muy claro: sólo sabiéndose de antemano ganadores presentarán o avanzarán con iniciativas de impacto comunitario.