ARB – Inferiores F5: Solo victorias de las chicas aurinegras

En lo que fue la disputa de la Quinta Fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Asociación Rafaelina de Básquet, los planteles femeninos de Libertad enfrentaron a Independiente en el estadio «Pasión Roja».

El dominio de las aurinegras fue absoluto, al punto tal de cosechar cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones:

Categoría U11:

Independiente 8 vs. Libertad 110.

Categoría U13:

Independiente 32 vs. Libertad 51.

Categoría U15:

Independiente 42 vs. Libertad 46.

Categoría U17:

Independiente 35 vs. Libertad 63.