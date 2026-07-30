ARB F – F4: Triunfo aurinegro en Barranquitas

En Rafaela, el fin de semana tuvo continuidad la Cuarta Fecha del Torneo Clausura de Primera División femenino. Allí, se enfrentaron Sportivo Norte y Libertad de Sunchales, con victoria aurinegra por 65-61.

Las Tigresas se mantuvieron al frente en el marcador en todos los parciales: 14-16, 25-28 y 40-47, con diferencias que le permitieron quedarse con la victoria.

Lucila Foglia fue la máxima anotadora en el elenco vencedor con 21 puntos, acompañada por Sofía Rosso con 14. En las rafaelinas, Andrea Rébola volvió a liderar el tanteador global con 27 tantos, mientras que Delfina Astrada y Aixa Bordet sumaron 11 unidades cada una.

Con el triunfo, las dirigidas por Nicolás Schierano se mantienen como líderes e invictas en la competencia con un récord de 4-0.

La Próxima Fecha, Libertad afrontará el clásico ante Unión de Sunchales y Sportivo viajará a San Cristóbal para medirse con Racing LTC.

Síntesis

Sportivo Norte (61): Aldana Saavedra 0, Delfina Astrada 11, Luz Krause 7, Aixa Bordet 11, Andrea Rébola 27 (fi), Katerina Puebla 0, Chiara Levrino 2, Romina Garglia 0, Alexis Ponziano 2, Narela Medina 0, Cecilia Bertero 1. DT: A. Rébola.

Libertad (65): Celeste Molina 4, Lucila Foglia 21, Juliana Tosello 0, Mariana Ronco 6, Sofía Rosso 14 (fi), Lucía Spertino 3, Pilar Benizio 6, Emma Porta 0, Martina Andrek 2, Ludmila Elizalde 0, Liz Cepeda 9. DT: N. Schierano.

Parciales: 14-16 / 25-28 y 40-47.

Árbitros: Gonzalo Ponce y Lihuen Romero.