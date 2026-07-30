Tenis: Encuentro de Preinfantiles en Rafaela

Jóvenes tenistas de Libertad dijeron presente en un encuentro que se desarrolló el pasado fin de semana en Atlético Rafaela, sumando la presencia también de alumnos de «La Cañada». En esta ocasión, participaron chicos de 10, 11, 12, 13 y 14 años.
La competencia reunió a unos veinte tenistas, con la intención de que comiencen a aprender lo que se trata estar en un torneo.
El evento fue organizado entre los profesores Joaquín Ayassa (AR) y Belén Vardiero (CDL) y los chicos se agruparon en niveles 1 y 2 buscando una mayor paridad.
En Nivel 1 se destacó Baltazar Cipolatti llegando hasta Semifinales. También participaron Amparo Acastello, Máximo Tanczuk y Esteban Zalazar.