Interés general SAT: Alerta Amarillo para el viernes 29/07/2026 Por Redacción SH 38 Compartir FacebookXWhatsAppEmail El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarillo ante la posible ocurrencia de tormentas de relevancia en el transcurso de la última parte del próximo viernes. TemasSATservicio meteorológico nacionalSMN Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas SAT: Sostienen el Alerta Amarillo por bajas temperaturas 23/06/2026 SAT: Alerta por Bajas Temperaturas 22/06/2026 SAT: Alerta Amarillo por bajas temperaturas 14/06/2026 Ultimas noticias Una cerealera y una láctea buscan comprar activos de la empresa que hacía yogures y postres con la marca SanCor 29/07/2026 Concejo: Tratarán modificaciones a la Tributaria 29/07/2026 Sunchales del pasado 03 – Preocupaciones por un terreno baldío 29/07/2026