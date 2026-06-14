Interés general SAT: Alerta Amarillo por bajas temperaturas 14/06/2026 Por Redacción SH 15 Compartir FacebookXWhatsAppEmail El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Temprano ante la previsión de días con bajas temperaturas en el inicio de semana. Además, a mitad de semana se registraría algo de inestabilidad y precipitaciones. Temasbajas temperaturaspronósticoSATSMN Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas SAT: Alerta Amarilla para el fin de semana 05/06/2026 SAT: Alerta por tormentas para el sábado 04/06/2026 SAT: Regresa la niebla 30/05/2026 Ultimas noticias LRF – Sub13: Campeones de la Copa de Plata 14/06/2026 LRF F12: Unión logró un importante triunfo en Tacural 14/06/2026 La inmigración en la pampa gringa (Parte 1) 14/06/2026