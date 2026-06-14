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SAT: Alerta Amarillo por bajas temperaturas

Por Redacción SH
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Temprano ante la previsión de días con bajas temperaturas en el inicio de semana. Además, a mitad de semana se registraría algo de inestabilidad y precipitaciones.

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