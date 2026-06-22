Interés general SAT: Alerta por Bajas Temperaturas 22/06/2026 Por Redacción SH 15 Compartir FacebookXWhatsAppEmail Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un Alerta Temprano ante el posible registro de bajas temperaturas que pueden darse en las jornadas venideras en una amplia región del país. TemasAlerta Amarillobajas temperaturasSATSMN Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas SAT: Alerta Amarillo por bajas temperaturas 14/06/2026 SAT: Alerta Amarilla para el fin de semana 05/06/2026 SAT: Alerta por tormentas para el sábado 04/06/2026 Ultimas noticias Running: Sunchalenses presentes en la región 22/06/2026 ARB Infantiles – F2: Unión recibió a Independiente 22/06/2026 EDI: Nuevo encuentro mensual 22/06/2026