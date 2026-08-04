Interés general SAT: Alerta Amarillo por tormentas y vientos 04/08/2026 Por Redacción SH 30 Compartir FacebookXWhatsAppEmail El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Temprano ante la posible ocurrencia de tormentas y vientos fuertes en la tarde de este jueves. TemasAlerta AmarilloSATSMNvientos Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas SAT: Alerta Amarillo para el viernes 29/07/2026 SAT: Sostienen el Alerta Amarillo por bajas temperaturas 23/06/2026 SAT: Alerta por Bajas Temperaturas 22/06/2026 Ultimas noticias Vóley F – Copa Santa Fe: Libertad avanzó de Fase 04/08/2026 Licitan compra de 220 luminarias led para continuar con el recambio del alumbrado público 04/08/2026 Fundación Logosófica propone un nuevo «Café de Amigos» 04/08/2026