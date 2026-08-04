Licitan compra de 220 luminarias led para continuar con el recambio del alumbrado público

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales realizó este lunes la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 01/2026, destinada a la adquisición de 220 luminarias Led de 220W y 145 columnas de doble quiebre para continuar con el plan de modernización del alumbrado público. Esta nueva etapa forma parte del compromiso asumido por el intendente Pablo Pinotti de avanzar, de manera sostenida, con las obras que mejoran la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

El acto se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y contó con la presencia del secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Lattanzi; representantes del área legal del Municipio y de las empresas oferentes. En total se presentaron 14 ofertas, de las cuales dos fueron rechazadas por incumplimientos en la garantía de mantenimiento de oferta, mientras que las restantes continuarán con el proceso de evaluación técnica y administrativa.

La inversión permitirá avanzar con una transformación integral del sistema de iluminación del sector céntrico de la ciudad, reemplazando las actuales luminarias colgantes por columnas equipadas con tecnología Led. El proyecto también contempla completar el recambio del alumbrado sobre avenida Belgrano y calle General Paz, consolidando un proceso de modernización que el Gobierno Municipal viene desarrollando en distintos barrios.

Al respecto, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Lattanzi, destacó que «el proyecto contempla reemplazar el sistema de luminarias colgantes por columnas con iluminación Led, mejorando la seguridad, la eficiencia energética y la calidad del espacio público. Además, incluye completar el recambio sobre avenida Belgrano y calle General Paz».

Lattanzi recordó además que el Ejecutivo Municipal presentó hace más de un mes el proyecto ante el Concejo Municipal y expresó la expectativa de que pueda ser tratado sin demoras. «Esperamos que los plazos no se extiendan demasiado para poder obtener la aprobación y comenzar cuanto antes con los trabajos», dijo.

Esta licitación representa un nuevo paso en el compromiso del intendente Pablo Pinotti de sostener un plan de obras públicas que transforme la ciudad con inversiones concretas. La modernización del alumbrado no solo mejora la seguridad y la eficiencia energética, sino que responde a una planificación que busca cumplir cada uno de los compromisos asumidos con los vecinos, avanzando de manera responsable y constante en cada etapa prevista.