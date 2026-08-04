Fundación Logosófica propone un nuevo «Café de Amigos»

¿Con qué versión de vos mismo te gustaría encontrarte dentro de diez años? Con esa pregunta como punto de partida, la Fundación Logosófica realizará una nueva edición de «Café de Amigos», un encuentro abierto destinado a quienes disfrutan de conversar, reflexionar y descubrir nuevas miradas sobre la vida cotidiana.

La actividad tendrá lugar este sábado, a las 10, en el Espacio Dar (Roque Sáenz Peña 135 – Casa Cooperativa).

Durante el encuentro, los participantes compartirán un café y una conversación guiada sobre aquellas pequeñas decisiones, hábitos y experiencias que, día a día, contribuyen a formar la persona que cada uno llega a ser.

La propuesta -con entrada libre y gratuita- es abierta a toda la comunidad y busca ofrecer un espacio diferente para detenerse, pensar y compartir experiencias en un clima ameno y participativo.

Dejamos aquí el formulario para sumarse y participar.