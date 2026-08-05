Convenio de donación de dulce de leche a las escuelitas de fútbol barriales

(Por: Prensa Municipalidad) – El Municipio local y la empresa Lácteos Seelisberg, titular de la marca “La Vaca Pascualita”, celebraron un convenio de colaboración destinado a acompañar y fortalecer el trabajo que desarrollan las escuelitas de fútbol.

Formaron parte de la rúbrica, Fernando Vaquero, socio de la empresa y María Eugenia Gamero, Secretaria de Desarrollo Productivo y Empleo, acompañada por el referente del área municipal de Deportes, Adolfo Oggero.

A través de este acuerdo, la empresa realizará una donación mensual de dulce de leche “La Vaca Pascualita”, que será distribuida entre todas las escuelitas del fútbol de la ciudad.

La iniciativa busca reconocer y acompañar la importante labor formativa, deportiva y social que estas instituciones llevan adelante diariamente con aproximadamente 480 niños y niñas, promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje, inclusión y desarrollo comunitario.

Desde la Municipalidad se acompañará la coordinación logística y la distribución de los productos, garantizando su entrega a las instituciones beneficiarias y fortaleciendo el vínculo entre el sector público, las empresas locales y las organizaciones que trabajan en los barrios.

Este convenio representa una nueva acción de articulación y compromiso con la comunidad, poniendo en valor la responsabilidad social empresarial y el rol fundamental que cumplen las instituciones deportivas en la formación y el crecimiento de las nuevas generaciones.