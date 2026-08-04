Historia en 140 – 04 ¿Qué hace un agrimensor?

De a poco va quedando atrás el puerto y el Hotel de los Inmigrantes que fuera mi hogar en las últimas semanas. Delante solo se ve una inmensidad tras otra, nunca en Europa encontramos un espacio tan grande y vacío.

Anoche, sentado alrededor del fuego, intentando vanamente encontrar algo de calor, entoné un par de estrofas de “Das Deutschlandlied”, no pude más… me ganaron las lágrimas.

De repente, sentí un par de palmadas en mi espalda, giré y vi otro rostro emocionado, escondido detrás de los bigotes. Dijo llamarse Karl, ser de Herne y Agrimensor de profesión.

En el momento no supe preguntarle qué hace un agrimensor, solamente nos miramos con la confianza de quienes se conocen desde hace tiempo. Al rato nos saludamos con un gesto y nos entregamos al descanso sospechando que volveríamos a vernos en otra ocasión.

Profesiones de base:

En un país en el cual todo estaba por hacer, la organización era prioridad ya que a partir de la misma, todo podía concretarse.



Profesiones como la de agrimensor eran muy requeridos ya que a partir de la aprobación de la planimetría se podía luego ir ejecutando una población y todos sus servicios. Tan relevantes eran que en el caso de Sunchales, el Agrimensor es recordado de manera confusa nada menos que con el Fundador.