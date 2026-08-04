Ajedrez: El Chess Tour pasó por el Liceo con gran éxito

Tal como estaba previsto, el pasado domingo se disputó una nueva fecha del Chess Tour, en este caso la misma organizada por el Liceo Municipal de Sunchales «Julio César Sartini», contando con la participación de 52 jugadores provenientes de nuestra ciudad, Rafaela y la región.

El torneo se desarrolló mediante sistema suizo a cinco rondas, distribuyéndose en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Libre, donde los jugadores Sub 16 participaron junto a la categoría Libre, otorgándose una premiación especial al mejor clasificado de esa división.

Categoría Libre

1º Pablo Ferreyra (Atlético Rafaela).

2º Gabriel Schneller (Liceo Municipal).

3º Juan Garrini (Liceo Municipal).

Mejor jugador Sub 16: Benjamín Giovannini (Liceo Municipal).

También representaron al Liceo Municipal: Herminio Calamari, Hernán Ormachea y Albano Morales.

Categoría Sub 14

1º Joaquín Viotto Bedini (Sociedad Española).

2º Tomás Irionicci (Atlético Rafaela).

3º Siro López (Sociedad Española).

Representaron al Liceo Municipal: Lautaro Butt, Bruno Crespin, Juan Kloster, Constantino Toldo y Benjamín Triverio.

Categoría Sub 12

1º Dante Gorosito (Liceo Municipal).

2º Gaspar Rubino (Atlético Rafaela).

3º Conrado Cattaneo (Chess King).

Además participaron por el Liceo Municipal: Joaquín Capdevila, León Gutiérrez, Agustín Magrini y Vito Sodero.

Categoría Sub 10

1º Blas Paruccia (Atlético Rafaela).

2º Lihuén Opazo (Atlético Rafaela).

3º Francesca Combina (Sociedad Española).

Representaron al Liceo Municipal: Agustino Alarcón, Julián Betta y Teo Zapata.

Categoría Sub 8

1º Joaquín Cabeza (Liceo Municipal).

2º Agustín Anadón (Liceo Municipal).

3º Francesco Forni (Atlético Rafaela).

También representó al Liceo Municipal: Gabriel Calamari.