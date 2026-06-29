Ajedrez: Presencia sunchalense en la Sociedad Española de Rafaela

Con la organización de la Sociedad Española de Rafaela, el domingo se disputó la Segunda Edición de los torneos Dominguitos correspondiente al Chess Tours 2026.

Participaron alrededor de medio centenar de jugadores provenientes de: Sunchales, Rafaela, Ataliva, Felicia, Paraná y Rosario. El torneo fue dirigido por el Árbitro Nacional Román Rosso quien supervisó el normal desarrollo de todo el evento.

El club de Ajedrez Chess Kings (Reyes del Ajedrez) que funciona en la Vecinal del Barrio Sur de Sunchales se hizo presente con seis ajedrecistas de gran experiencia en este tipo de torneos.

La clasificación final fue:

Categoría Sub 10:

1º Lautaro Manassero.

5º Bruno Stuky.

Categoría Libre:

5º Marcelo Monserrat.

6º Franco Ghiberto.

18º Emilia Ghiberto.

Mejor Femenina:

Lucía Ghiberto.