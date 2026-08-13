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Copa Santa Fe Básquet – U13: Buena experiencia para los chicos de Unión

Por Redacción SH
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La Categoría U13 del básquet de Unión viajó a Esperanza para disputar una nueva instancia de la Copa Santa Fe, compartiendo tres encuentros con equipos de distintos puntos de la provincia.

Fueron tres partidos, tres desafíos diferentes y sobre todo, una gran oportunidad para nuestros chicos de competir, compartir, convivir como equipo y seguir sumando experiencias fuera de la competencia habitual de la Asociación Rafaelina de Básquet.

Los resultados fueron:

  • Almagro de Esperanza 87 vs. Unión 28.
  • Unión 63 vs. Huracán de San Javier 48.
  • Central Argentino Olímpico de Ceres 35 vs. Unión 64.

Participar de este tipo de torneos también forma parte del camino: conocer otros equipos, adaptarse a distintas situaciones de juego, aprender de cada partido y seguir construyendo el grupo dentro y fuera de la cancha.

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