Copa Santa Fe Básquet – U13: Buena experiencia para los chicos de Unión

La Categoría U13 del básquet de Unión viajó a Esperanza para disputar una nueva instancia de la Copa Santa Fe, compartiendo tres encuentros con equipos de distintos puntos de la provincia.

Fueron tres partidos, tres desafíos diferentes y sobre todo, una gran oportunidad para nuestros chicos de competir, compartir, convivir como equipo y seguir sumando experiencias fuera de la competencia habitual de la Asociación Rafaelina de Básquet.

Los resultados fueron:

Almagro de Esperanza 87 vs. Unión 28.

Unión 63 vs. Huracán de San Javier 48.

Central Argentino Olímpico de Ceres 35 vs. Unión 64.

Participar de este tipo de torneos también forma parte del camino: conocer otros equipos, adaptarse a distintas situaciones de juego, aprender de cada partido y seguir construyendo el grupo dentro y fuera de la cancha.