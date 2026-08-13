Copa Santa Fe Básquet – U13: Buena experiencia para los chicos de Unión

La Categoría U13 del básquet de Unión viajó a Esperanza para disputar una nueva instancia de la Copa Santa Fe, compartiendo tres encuentros con equipos de distintos puntos de la provincia.
Fueron tres partidos, tres desafíos diferentes y sobre todo, una gran oportunidad para nuestros chicos de competir, compartir, convivir como equipo y seguir sumando experiencias fuera de la competencia habitual de la Asociación Rafaelina de Básquet.
Los resultados fueron:
- Almagro de Esperanza 87 vs. Unión 28.
- Unión 63 vs. Huracán de San Javier 48.
- Central Argentino Olímpico de Ceres 35 vs. Unión 64.
Participar de este tipo de torneos también forma parte del camino: conocer otros equipos, adaptarse a distintas situaciones de juego, aprender de cada partido y seguir construyendo el grupo dentro y fuera de la cancha.