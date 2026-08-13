El Malvinas Argentinas sigue sumando radicación de familias

De manera constante, se van sumando familias al nuevo espacio de desarrollo urbanístico conocido como Sunchalote, el cual se encuentra enclavado en el barrio Malvinas Argentinas. Esto se debe fundamentalmente a la ejecución de las diferentes obras de infraestructura que recientemente permitieron destrabar lo que administrativamente restaba para permitir avanzar.

Además, las vinculaciones del Municipio con distintos actores, permitieron bajar costos y acelerar plazos para poder cumplir con la escrituración de lotes. Ya se habían ejecutado veinte firmas y esta semana se concretó lo mismo para otras 13 titularizaciones de terrenos. Esto permite no solamente poder avanzar con las construcciones de viviendas propiamente dichas sino también genera una seguridad jurídica plena para quienes resultaron adjudicatarios.

Entre los principales beneficios se destacan:

– Reducción del 50 % en el valor de la gestión de la escritura.

– Certificado de libre deuda municipal para edificación.

– Certificado de libre deuda de la Cooperativa de Agua Potable, que permite realizar la instalación del suministro sin costo.

– Gestión para agilizar la inscripción de las escrituras ante el Registro de la Propiedad de la Provincia.

Las familias que esta semana concretaron la firma son:

– Gonzalo Nicolás Bussi y María Belén Aguirre.

– Lucía Di Paolo.

– Matías Exequiel Escandón Ibáñez y Daiana Soledad Bussi.

– Nadia Soledad Pagliero.

– Marcelo Ángel Bertolatto y Jaquelina Gisel Caligaris.

– Franco Daniel Periotti.

– Cristian Félix Inderkumer y Valentina Marlene Flórez.

– Paola Guzmán.

– Andrea Boviery y Fabricio Saucedo.

– Analía Nomembrini y Fernando Britos.

– Marcela Werger.

– Gisel Seguro y José María Romero.

– Eric Martínez.