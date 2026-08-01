Sunchalote: Diez familias ya firmaron su Escritura

Luego de haberse generado un avance decisivo en el proyecto del Sunchalote, esta semana, diez familias adjudicatarias firmaron sus respectivas Escrituras. De esta manera, a través de la documentación pertinente, accedieron a la seguridad jurídica sobre la propiedad y permite a su vez, generar el marco de condiciones necesarias para avanzar en la construcción de las viviendas.

Es importante destacar que el Municipio gestionó distintos beneficios para que las familias puedan avanzar con mayor facilidad en el proceso de escrituración de sus terrenos. Estos tienen una vigencia acotada por lo que es importante aprovecharlos, dando celeridad a las gestiones correspondientes.

Entre las principales condiciones favorables se encuentra la reducción del 50 % en el valor de la gestión de la escritura; el certificado de libre deuda municipal y de la Cooperativa de Agua Potable para la instalación del suministro, sin costo; y la gestión para brindar mayor celeridad a la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad de la Provincia.

En esta primera instancia, las familias beneficiarias son las siguientes: