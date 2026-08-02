ARB F – F5: Unión se quedó con el clásico

La Quinta Fecha del Clausura de Primera Femenino tuvo continuidad el viernes por la noche con el clásico de Sunchales. En «La Fortaleza del Bicho», Unión recibía a Libertad, hasta aquí el único invicto del certamen. El triunfo fue albiverde por 74 a 58.

El conjunto local fue de menor a mayor y terminó festejando ante su gente. Los parciales fueron 15-17, 34-27 y 54-41, con Belén Scándalo como máxima anotadora de la noche con 22 puntos. Más atrás aparecen Josefina Marengo con 18, Milagros Vega aportando 11 y Sofía Ramos sumando 10. En la visita, Sofía Rosso sumó 17 y Mariana Ronco terminó con 12.

Así, las dirigidas por Agustín Loro le pusieron fin a una racha de cuatro victorias en fila para las Tigresas y se prenden en el certamen.

La Próxima Fecha, Unión volverá a ser local para medirse ante Racing LTC de San Cristóbal, mientras que Libertad viajará a Esperanza para jugar ante Alma Juniors.

Síntesis

Unión (74): Fernanda Villarruel 6, Sofía Ramos 10, Belén Scándalo 22, Carola Ghiberto 0, Josefina Marengo 18 (fi), Emma Milanesio 0, Kiara Ferreeyra 7, Milagros Vega 11. DT: A. Loro.

Libertad (58): Celeste Molina 6, Lucila Foglia 6, Juliana Tosello 0, Mariana Ronco 12, Sofía Rosso 17 (fi), Lucía Spertino 0, Pilar Benizio 9, Emma Porta 0, Giulia Bortolotti 3, Gianella Gómez 0, Liz Cepeda 5. DT: N. Schierano.

Parciales: 15-17 / 34-27 y 54-41.

Árbitros: Leandro Ramos y Melisa Gauna.