ARB – F7: Unión superó holgadamente a Quilmes

El viernes por la noche se puso en marcha la Séptima Fecha del Torneo Oficial de Primera División y uno de los partidos tuvo como protagonista a Unión de Sunchales. El Bicho Verde se impuso como visitante sobre Argentino Quilmes por 78 a 51.

La visita dominó desde el comienzo, con parciales de 8-25, 24-45 y 40-57, apoyado principalmente en la mano de Joaquín Gariboldi, la figura de la jornada con 33 puntos. En el elenco local, Martín Capponi fue lo más destacado con 16 unidades.

El triunfo le permite al elenco de Franco Tosello seguir siendo uno de los líderes del certamen, mientras que los dirigidos por Diego Ravasio cierran la primera rueda encadenando su sexta derrota en fila.

La Próxima Fecha, Unión recibirá en casa a Sportivo Ben Hur y Quilmes visitará a Peñarol.

Síntesis

Quilmes (51): Andrés Spahn 4, Pablo Senn 6, Tadeo Martina 2, Leandro Forestto 11, Bruno Ardusso 0 (fi), Martín Capponi 16, Leandro Rocchia 10, Valentín Barberis 2, Marcos Fernández 0. DT: D. Ravasio.

Unión (78): Matías Borda Bossana 10, Nicolás Zurvera 6, Santiago Baravalle 0, Joaquín Gariboldi 33 (fi), Franco Periotti 6, Pablo Jacquet 1, Pablo Ioo 7, Benicio Gandino 0, Juan Furrer 9. DT: F. Tosello.

Parciales: 08-25 / 24-45 y 40-57.

Árbitros: Brian Padilla y Nadia Defagot.

