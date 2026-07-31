ARB F – F4: Unión superó a Alma Juniors

La Cuarta Fecha del Clausura Femenino se completó en la renovada «Fortaleza del Bicho», donde las chicas de Unión recibieron a sus pares de Alma Juniors de Esperanza y se quedó con una trabajada victoria por 60 a 51.

Las albiverdes fueron de menor a mayor para llevarse el triunfo, remontando una desventaja inicial de ocho puntos y entrando al último parcial con una diferencia de nueve puntos a su favor. La progresión fue de 8-16, 24-23 y 42-33.

Belén Scándalo fue la goleadora del partido con 22 puntos en el conjunto local, seguida de Josefina Marengo con 10. En la visita, que tuvo algunas bajas de consideración, se destacaron Sabrina Mottier con 17 y Malena Baum con 15.

Con el triunfo, las dirigidas por Agustín Loro ostentan un récord de 2-1, habiendo cubierto su fecha libre de la primera rueda. En tanto, el elenco de Pablo González se ubica segundo con un récord de 2-2.

La Próxima Fecha, Unión jugará ante Libertad, mientras que Alma Juniors quedará libre.

Síntesis

Unión (60): Fernanda Villarruel 9, Sofía Ramos 8, Belén Scándalo 22, Carola Ghiberto 5, Josefina Marengo 10 (fi), Lola Pasquero 0, Ema Milanesio 2, Kiara Ferreyra 1, Emilia Scarafía 1, Milagros Vega 2. DT: A. Loro.

Alma Juniors (51): Gimena Heinzen 0, Malena Baum 15, Jazmín Mottier 2, Julia Gaggiamo 4, Sabrina Mottier 17 (fi), Guillermina Torres 0, Agostina Pfeiffer 7, Agostina Heinzen 3, Milagros Muller 3. DT: P. González.

Parciales: 08-16 / 24-23 y 42-33.

Árbitros: Guillermo Theler y Mariano Benvenutto.