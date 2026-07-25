AB – F6: Unión superó a 9 de Julio

El Torneo Oficial de Primera División Masculino de la Asociación Rafaelina de Básquetbol (ARB) retornó a la acción tras el receso invernal. En Sunchales, Unión estrenó el nuevo piso de parquet de «La Fortaleza del Bicho», ratificó su gran presente en el certamen al vencer con autoridad a 9 de Julio por 93 a 74.

Si bien el «León» arrancó con la mano caliente de la mano del retornado Franco Chiabotto (goleador de la noche con 28 puntos), los dirigidos por Franco Tosello tomaron el control de las acciones a partir del segundo parcial y edificaron un triunfo sin sobresaltos.

La dupla compuesta por Joaquín Gariboldi (23 puntos) y Nicolás Zurvera (21) fue determinante en el andamiaje del «Bicho Verde», sumado al aporte de Juan Furrer (14).

En la visita, Siro Bruno sumó 17 unidades y Agustín Chiavassa 12.

Parciales: 25-28, 52-41, 75-60.