LRF Clausura – F1: Libertad arrancó goleando en Rafaela

Anoche se puso en marcha el Torneo Clausura de la LRF y el «Cañonero» tuvo un debut esperanzador: aplastó en Rafaela a 9 de Julio por 4 a 1.

Jair Triverio y Fernando Maidana adelantaron al elenco conducido por Roldán en media hora.

Promediando el complemento, el «León» descontó, pero reapareció Fernando Maidana para estampar el 3-1 y sobre el cierre Marcos Quiroga sentenció la historia.

Buena manera de relanzar la temporada y esperar el clásico de la semana entrante con excelente ánimo. Previamente, en División Reserva el «9» se impuso 1 a 0.

Unión se presenta el domingo

Estrenando su título de campeón del Torneo Apertura, Unión recibirá a Atlético Rafaela el domingo, en el habitual horario (14 h Reserva y 15.30 h Primera).

El Senior de Libertad juega mañana

Este sábado, el Senior de Libertad se presentará otra vez, buscando recuperar la punta de la Tabla de Posiciones que le permita sostener el sueño del bicampeonato. Todo se desarrollará en cancha de Bochófilo Bochazo, enfrentando a Sportivo Norte.