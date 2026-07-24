DeportesBásquetAsociación Rafaelina ARB – F6: Regresa la actividad oficial 24/07/2026 Por Redacción SH 15 Compartir FacebookXWhatsAppEmail La Asociación Rafaelina de Básquet informó cómo se disputará la Sexta Fecha del torneo Oficial. En la noche de hoy se jugarán tres partidos y el último será el domingo. Unión será local de 9 de Julio de Rafaela, desde la hora 21.30 de esta noche. TemasARBBásquetUnión Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas LRF Clausura – F1: Libertad arrancó goleando en Rafaela 24/07/2026 ARV F – F7: Libertad se quedó con el clásico 24/07/2026 LRF – Clausura F1: Libertad abre la Fecha mañana 22/07/2026 Ultimas noticias LRF Clausura – F1: Libertad arrancó goleando en Rafaela 24/07/2026 ARV F – F7: Libertad se quedó con el clásico 24/07/2026 Sunchales del Pasado 02: Estreno de cine y cantante uruguaya 24/07/2026