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ARB – F6: Regresa la actividad oficial

Por Redacción SH
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La Asociación Rafaelina de Básquet informó cómo se disputará la Sexta Fecha del torneo Oficial. En la noche de hoy se jugarán tres partidos y el último será el domingo.

Unión será local de 9 de Julio de Rafaela, desde la hora 21.30 de esta noche.

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