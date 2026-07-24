ARV F – F7: Libertad se quedó con el clásico

En el marco de la Séptima Fecha del campeonato de la Asociación Rafaelina de Vóley Femenino, el clásico marcó la continuidad del mismo. En este caso, el ámbito en el cual se desarrolló el partido fue «El Palacio de los Deportes» de Unión.

En esta ocasión, las aurinegras demostraron ser muy superiores y se impusieron de manera contundente por 3 sets a 0. Los parciales fueron: 25-21, 25-23 y 25-15.

Casi sin tiempo para el descanso, el elenco aurinegro afrontará esta noche un nuevo desafío en Brinkmann ante San Jorge, ahora por la Asociación Morterense de Vóley.

Será desde las 21.30 donde se pondrá en marcha la Final del Torneo Apertura de la Asociación Morterense con el primer punto de la eliminatoria.