Sunchales del Pasado 02: Estreno de cine y cantante uruguaya

Semana del 6 al 13 de mayo de 1917

Cine Centenario

En este salón dábanse los sábados y domingos funciones cinematográficas, congregándose lo más representativo de la sociedad sunchalense. Era propiedad de la Sra. Mariana G. de Cagliero y su hijo Don Bartolo, como familiarmente lo llamábamos, un gerente inmediato.

Un poco quejosos los parroquianos porque los sábados invariablemente debían aguantar las escenas de Cow Boys con William Farnum de protagonista y sus famosos espectaculares atajos y los domingos algún drama pasional con Mary Pickford, June Patrice o Teda bara, el amigo Don Bartolo, en el afán de complacer a sus parroquianos y evitarles el tedio, si es que lo sentían, contrató a la coupletista uruguaya Srta. Adela Fernández, matizando de esta suerte, el programa festivo de fin de semana.

La voz de la cantante y su repertorio no desagradó. Lo raro fue su tamaño, digo, su peso. A su presentación, sobre dos mesas, a modo de escenario, calculamos de inmediato su quilaje y la resistencia del material sobre el cual estaba subida. De 120 a 150 kgs. debía pesar. Con todo, se la aguantó, siendo muy aplaudida y Don Bartolo, muy felicitado por el acierto.

El acto William Farnum, nacido en 1876, en el poster de una de sus películas del año 1917 (Wikipedia).

Agrícolas

Casi treinta años ha y actualmente sin ir más lejos, la situación mundial económica, era delicadísima. Había que alimentar a Europa y sobre todo, a los millones de hombres que luchaban en los frentes de guerra.

El Ministerio de Agricultura de la Nación, inició una campaña de intensificación de los cultivos, especialmente trigo. Una comisión de agrónomos visitó al pueblo, recorriendo luego las chacras para convencer a los colonos de la necesidad de sembrar trigo, pues el mundo pedía… ¡pan!

El ministerio de la referencia, hizo entrega a la casa Ripamonti y Lasso Hnos. de semilla seleccionada, a fin de que el rendimiento fuera superior. La selección de la semilla, constituía entonces toda una novedad. El colono no estaba acostumbrado a esta discriminación científica y recibió la semilla seleccionada con cierta desconfianza. Pero luego se decidió por la prueba gracias a instancias no solamente de la comisión, sino de Don Américo Ferrero, que fue el primero en llevárselas a los colonos de la estancia «El Cisne».

Los que sembraron ese producto de la selección, fueron los agricultores de las colonias Hugentobler, Frías, Tacural y Sunchales, siguientes: Bautista Albertengo, Juan S. Arnaudo, Andrés Oliva, César Tosetto, Enrique Masacese, Juan Franchetti, Clemente Paladini, Nazareno Morlachi, Luis Luciani, Luis Foschia, Valentín Bulfone, Bautista Grosso, Antonio Costamagna, Scaraffía Hnos., Carlos Mandolino, Andrés Audisio, Bartolo y Miguel Marconetto, Miguel Druetta, Pedro Sala, Degregoris, Destáfanis, etc.

Policiales

La policía local detuvo a dos «escruchantes» que habían hurtado a Tourn 9 anillos de oro, inclusive dos alianzas y a José Bruna, un revólver.

Bajo el dolor

Así se titula una composición literaria en octosílavos y nueve estrofas del poeta local Félix Ramella, dedicada a su amigo, poeta también, Arturo Gallo Montrull. Una de sus estrofas dice:

Siempre, siempre seguiré,

Como bajel sin timón,

A merced del Aquilón,

En este mar, do pisé.

Siempre con pena y sin fe,

Con el alma dolorida

Los calvarios de esta vida,

Cruzaré, triste, abatido,

Como ave que pierde el nido

En la selva oscurecida…

Su vida llena de actividad en pro de la cultura y progreso del pueblo, desdice ese momento de debilidad del poeta (entonces, era muy joven).