Amigos del Arte proyectará «El Perfecto Asesino»

Dando continuidad a su ciclo de cine 2026, la Asociación Civil “Amigos del Arte” anuncia la proyección de “El perfecto asesino”, dirigida por Luc Besson. Será este jueves 23 de julio a las 20.30, en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini, con ambiente climatizado y servicio de cantina.

Costo de la entrada:

– Socios: $3.000.

– General: $4.000.

– Promoción 2×1 para alumnos de escuelas.

Sinopsis:

Léon es un solitario asesino a sueldo que lleva una vida metódica y reservada en Nueva York. Su rutina cambia por completo cuando conoce a Mathilda, una niña de doce años cuya familia es asesinada por un corrupto agente antidrogas.

Al darle refugio, entre ambos nace un vínculo tan inesperado como profundo, mientras Mathilda busca vengar la muerte de su familia y Léon descubre un costado humano que creía perdido.

Con una combinación de acción, suspenso y drama, El perfecto asesino es una historia sobre la redención, el afecto y las segundas oportunidades.